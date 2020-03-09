Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Гости продемонстрировали высокий уровень игры в обороне.

Евсеев считает, что его команде удалось удивить «Зенит» — «Уфа» не только отняла очки у «Зенита», но и не позволила ему забить. По словам Евсеева, секрет прост — нужно верить в свои силы.

«Когда играли с «Зенитом» в Уфе, мы один раз смогли выбежать в атаку. Здесь нет. «Зенит» играет очень качественно. Он лидер, чемпион. И даже сейчас отрыв достаточно большой», — приводит слова Евсеева Sport 24.

«Зенит» с 46 очками лидирует в чемпионате России. «Уфа» с 26 баллами идет на восьмом месте в РПЛ.