Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-тура с «Уфой» (0:0). «Зенит» не смог поразить ворота команды Вадима Евсеева. В предыдущем туре «Зенит» не сумел взять ворота «Локомотива».

По словам Семака, моменты у «Зенита» были и нужно было забивать. «Зенит» пытался, не не смог. Если бы забили, по словам Семака, характер игры бы поменялся.

«Локомотив» хорошо обороняется, «Уфа» тоже. Моменты были и там, и там. Два матча без голов? Любая серия рано или поздно заканчивается.

«Краснодар» отыграл у «Зенита» 4 очка за два тура — отрыв от второго места сократился. По словам Семака, нужно играть, а не думать об отрыве. А кто будет чемпионом, станет известно после тридцатого тура.