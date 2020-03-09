Защитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итог матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0). По мнению ветерана, неприятно терять очки на своем поле.

Жирков отметил, что «Уфа» оборонялась практически всей командой, но у «Зенита» все равно был моменты, которые нужно было реализовывать. «Зенит» старался вскрывать защиту гостей и через фланги, и через центр.

«Наверное, стоит беспокоится из-за того, что «Зенит» вновь теряет очки дома. Не знаю. Конечно же неприятно терять очки дома, но что случилось, то случилось», — сказал Жирков в микст-зоне, отметивший, что не в обиде на соперника за антифутбол в конце.

В следующем туре «Зенит» также играет на своем поле. Команда Сергея Семака 15 марта встретится с «Уралом».