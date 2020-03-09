В противостоянии «Йокерита» и «Локомотива» продолжает определятся соперник петербургского СКА. В пятом матче серии ярославский «Локомотив» нанес домашнее поражение финскому «Йокериту» со счетом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу финнов.

У «Йокерита» отличились Антти Пильстрем и ессе Йоэнсуу. У «Локомотива» забивали Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов.

Напомним, что по итогам регулярки «Йокерит» занял третье место на Западе в КХЛ. «Локомотив» был шестым. В противостоянии «Йокерит» легко выиграл первые три игры, однако «Локомотив» сумел навязать борьбу.

Команды впервые встречаются между собой в плей-офф Кубка Гагарина. Шестая игра в серии пройдет в Ярославле 11 марта. Начало матча в 19.00.