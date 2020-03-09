9 марта в Петербурге было очень солнечно – самое время для прогулок, но большинство людей спешили провести этот день на трибунах ледового дворца Юбилейный, где состоялось яркое событие – шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед». Это дебют фигуристки в качестве организатора собственного шоу, и можно смело сказать: он удался на славу!

На льду можно было увидеть весь свет фигурного катания Петербурга.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев продемонстрировал показательный номер под композицию «Нас бьют – мы летаем», выдав очень эмоциональный прокат. А зрители зажгли фонарики на своих телефонах в поддержку спортсмена, создав теплую атмосферу.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский исполнили свою короткую программу. В комментарии Дмитрий отметил, что участие в шоу помогает переключиться, как-то отвлечься. Спортсмены на следующей неделе примут участие в Чемпионате мира. О подготовке к соревнованиям фигурист сказал: «Подготовка проходит планомерно согласно плану, который составили тренеры».

Большой ажиотаж среди зрителей вызвало появление на льду серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане в команде Михаила Коляды. Фигурист выступил под песню группы Scorpions «Wind Of Change» с присущей ему легкостью катания и красотой линий.

Кроме того, на льду появились и новоиспеченные победители и призеры Юниорского чемпионата мира: Андрей Мозалев, Петр Гуменник и Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, которые приехали в Юбилейный буквально сразу с самолета.

Петр Гумменик на вопрос об участии в шоу сказал, что узнал об этом даже раньше, чем о попадании на Юниорский чемпионат мира. Поскольку он приехал из аэропорта достаточно поздно, то порепетировать в Юбилейном успел только перед вторым отделением.

Несмотря на это, Петя отметил: «Выступать было достаточно легко, потому что не делал сложных прыжков. К тому же на Чемпионате мира в Таллине уже порепетировал». Также спортсмен оценил поддержку зрителей: «Шоу понравилось, очень хорошо поддерживали».

Бронзовые призеры Финала Гран-при этого года Анастасия Мишина/Александр Галлямов выбрали в качестве номера свою прошлогоднюю короткую программу.

«У нас будет ремейк короткой прошлого сезона «Party Like a Russian». Мы ее слегка переделали под показательный номер. Поэтому когда будем выступать, то будет такая легкая ностальгия. Нам очень нравилась та музыка, даже когда мы еще катали ее на соревнованиях. И когда мы думали, какой номер взять (на это шоу – Прим. ред), то как только вспомнили об этой музыке, почти сразу остановились на этом варианте» — сказали Саша и Настя.

Впереди у ребят планируется выступление в шоу 29 марта в Мегаспорте, а после этого начнется подготовка программ к новому сезону.

Порадовали публику призеры чемпионатов мира Артур Гачинский и Алена Леонова, которые показали яркие образы. Призер этапа Гран-при в Москве и победитель Кубка России сезона 2019/2020 Макар Игнатов выбрал лиричную композицию для своего выступления, а Софья Самодурова наоборот предстала перед публикой в игривом и артистичном амплуа.

Были на шоу и гости из столицы нашей страны. Александр Самарин выступил в уже знакомом многим образе Джокера.

О самом шоу Саша сказал: «Все здорово, все круто. Я хочу сказать большое спасибо Алексею Николаевичу Мишину и Лизе за то, что пригласили».

В планах у спортсмена выступление в шоу 29 марта, а затем – в шоу у Ильи Авербуха. «Пока есть время, покатаюсь в шоу. Также мы сейчас работаем над новой произвольной» — заключил фигурист.

Яркий номер по традиции показали Бетина Попова и Сергей Мозгов, не так давно объявившие об окончании карьеры. На вопрос о том, как Лиза рассказала им об идее своего шоу, Бетина ответила:

«Она сказала мне. Лиза, по-моему, достойна иметь собственное шоу. Это очень классная тенденция, что яркие спортсмены могут громко заявить о себе. Потому что Лиза очень яркая, личность у нее своя сумасшедшая, ее нужно показывать всем на всю арену».

Главной звездой мероприятия, несомненно, была Елизавета Туктамышева, которая приняла участие в огромном количестве номеров как сольно, так и в компании других фигуристов. Спортсменка как обычно выступала с присущей ей харизмой, бешеной энергией и артистизмом, на что зал реагировал бурными овациями.

Надеемся, что это шоу станет традицией Петербурга, ведь увидеть столько замечательных спортсменов с их прекрасными выступлениями вместе удается не часто!

Автор: Екатерина Юшкова