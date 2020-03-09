Фигурист Михаил Коляда впервые выступил после открытых прокатов сборной России в сентябре. Появление в Юбилейном серебряного призера Олимпийских Игр в Пхенчхане вызвало большой ажиотаж среди зрителей на шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед».

Фигурист выступил под песню группы Scorpions «Wind Of Change» с присущей ему легкостью катания и красотой линий. 25-летний фигурист исполнил два тройных тулупа — один чисто, а другой со степ-аутом.

Напомним, Коляда был вынужден пропустить текущий сезон из-за обострившегося синусита. В октябре спортсмен успешно перенес операцию и теперь готовится к новому сезону.