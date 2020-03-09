В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» и «Уфа» разошлись миром, Елизавета Туктамышева провела собственное шоу в Петербурге. Эти и другие новости — в дайджесте Nevasport.

«Зенит» второй матч подряд не забивает на «Газпром-Арене»

Уфа» предложила команде Сергея Семака закрытый футбол. Тем не менее, в первом тайме гости имели больше возможностей выйти вперед. Например, отличный момент имел игрок «Уфы» Бизяк. После перерыва Семак заменил Ригони на Азмуна. Вскоре на поле появился Дриусси, заменивший из-за лимита Дугласа Сантоса. Под конец матча на замену вместо Магомеда Оздоева вышел Александр Ерохин. Именно последний имел возможность принести «Зениту» победу, не использовав три голевых момента. Вторая подряд ничья на «Газпром-Арене» со счетом 0:0.

В Петербурге прошло шоу Елизаветы Туктамышевой

9 марта в Петербурге было очень солнечно – самое время для прогулок, но большинство людей спешили провести этот день на трибунах ледового дворца Юбилейный, где состоялось яркое событие – шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед». На льду можно было увидеть весь свет фигурного катания Петербурга. Помимо чемпионки мира, это — Михаил Коляда, Макар Игнатов, Станислава Константинова, Дмитрий Алиев, а также пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Мишина и Александр Галямов.

Туктамышева выступила в паре с Алексеем Мишиным

В ходе представления Туктамышева выступила в паре со своим тренером Алексеем Мишины, который накануне отпраздновал свой 79 день рождения. Ранее Туктамышева отмечала, что не хотела бы выступать в парном катании. Елизаветау «доверит себя никакому мужчине».

Из-за коронавируса отменили крупный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Организаторы турнира BNP Paribas Open в американском Индиан-Уэллсе сообщили о том, что турнир не состоится из-за масштабной эпидемии коронавируса во всем мире. Директор соревнований Томми Хаас отметил, что здоровье и безопасность болельщиков, самих теннисистов, всех организаторов турнира стоит на первом месте. Турнир, как сообщается, отменен не полностью: возможно, он будет проведен в другие даты. Старт турнира в Индиан-Уэллсе был запланирован на 12 марта.