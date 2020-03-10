Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю, Дидрик Тонсет и Ханс Кристер Холунн пропустят заключительные этапы Кубка мира.

Как сообщает Aftenposten, спортсмены не выступят на соревнованиях в Северной Америке, так как сделали выбор в пользу марафона «Биркебейнерреннет», который запланирован на 21 марта. Однако на данный момент неизвестно, состоится ли гонка: она может быть отменена из-за коронавируса.

Напомним, в период с 14 по 17 марта в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе будет проходить «Спринт-тур». Затем, с 20 по 22 марта в Кэнморе (Канада) состоится финал Кубка мира.

Ранее тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды, которая отправится в Северную Америку. Помимо прочих, в неё вошли Йоханнес Клэбо и Тереза Йохауг.