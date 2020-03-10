Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступающая в паре с Дмитрием Рыловым, призналась, что мужское одиночное катание любит больше, чем женское.

Она объяснила, что на данный момент смотреть мужские соревнования ей интереснее, так как там всегда есть конкуренция — как на взрослом, так и на юниорском уровнях. У женщин, по мнению Панфиловой, интересным будет только чемпионат мира.

«Я не отрицаю заслуг и талантов нашей троицы, которая сейчас стоит на пьедестале, но их воспринимают как одну фигуристку. ТЩК, вот вам одно целое. А они все разные», — заявила Панфилова, слова которой приводит Sport24.

Напомним, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выступят на чемпионате мира, который будет проходить в Монреале в период с 16 по 22 марта. Ранее они заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы и в финале Гран-при.