Организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) приняли ряд профилактических мер в связи с эпидемией коронавируса. Все пресс-конференции будут отменены, журналисты не смогут подходить к спортсменам ближе, чем на 1 метр.

Однако на сегодняшний день ограничений по проведению соревнований нет, они будут открытыми для зрителей. Участники Кубка мира предупреждены, что в случае недомогания им следует связаться с пунктом первой помощи на стадионе или позвонить в региональную службу.

Отмечается, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) следит за указаниями финских властей.

Напомним, этап Кубка мира в Контиолахти будет проходить в период 12 по 15 марта. Ранее состоялись соревнования в чешском Нове Место, они прошли без зрителей.