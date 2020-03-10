Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов уверен, что россиянин Александр Большунов завоюет Большой хрустальный глобус по итогам нынешнего сезона.

«Думаю, Большунова уже можно поздравлять с победой в общем зачёте. Он проводит просто выдающийся сезон, не оставив никаких шансов Клэбо», — сказал Зимятов, слова которого приводят «Известия».

Экс-спортсмен выразил сожаление, что в текущем сезоне не проводится чемпионат мира, так как сейчас сборная России могла бы прервать гегемонию Норвегии.

Напомним, до завершения Кубка мира-2019/20 осталось пять гонок. На данный момент Большунов идет на первом месте в общем зачете, опережая ближайшего преследователя Йоханнеса Клэбо на 495 очков. В минувшие выходные россиянин одержал победу в королевском марафоне в Норвегии.