Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал болезнь лидера российской команды Александра Логинова.

Спортсмен принял участие в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия), затем не попал в состав на эстафету и пропустил масс-старт. На данный момент он располагается на восьмой строчке в общем зачете.

«Саша заболел перед этапом, и мне не понятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач. Он должен был чётко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не рекомендовано выступать», — заявил Барнашов, слова которого приводят «Известия».

Специалист выразил надежду, что Логинов сможет выступить в Контиолахти (Финляндия) и побороться за высокие места.