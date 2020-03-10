Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию, который будет проходить в канадском Монреале, не планируют делать турнир закрытым для зрителей.

«Границы Канады остаются открытыми для иностранных гостей. Билеты на чемпионат мира не подлежат возврату», — заявил представитель оргкомитета, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация меняется стремительно, поэтому Международный союз конькобежцев (ISU) будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос об отмене соревнований на данный момент не стоит. Соревнования будут проходить в период с 16 по 22 марта.

Напомним, 7 марта было принято решение об отмене женского чемпионата мира по хоккею в связи с угрозой распространения коронавируса.