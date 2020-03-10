Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил мнение, что нынешнему тренерскому штабу команды необходимы изменения.

«Команде нужен тренер, который не побоится поставить на молодых девушек. Если Норицын и его шеф Анатолий Хованцев не способны омолодить команду, то пусть попробуют другие», — заявил Аликин, слова которого приводят «Известия».

Специалист отметил, что Сергей Коновалов неплохо справляется с работой в резервной команде, однако не воспользовался шансом поработать с основой. При этом Аликин подчеркнул, что приглашение иностранного специалиста не станет выходом из ситуации, так как при Пихлере команда тоже не показывала выдающихся результатов.

Напомним, ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Норицын может быть уволен по итогам сезона.