Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону определился с составом команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

В женскую команду вернулась Марте Ульсбю-Ройселанн, которая не выступила в чешском Нове Место из-за болезни. Также в соревнованиях примут участие Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Эмили Каленберг, Ида Лиен и Сюнневе Сулемдал.

Мужскую сборную представят братья Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Эрлен Бьонтегорд и Стурла Лагрейд.

Напомним, соревнования будут проходить в период с 12 по 15 марта. В программу этапа войдут спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.