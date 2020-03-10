Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, считает, что за россиянином Даниилом Квятом нужно будет внимательно следить в новом сезоне.

«О Квяте почти не вспоминают, обсуждая Формулу-1. Но сезон-2019 стал для него прорывом, и я считаю, что его пора оценить по новой», — приводит слова журналиста сайт Формулы-1.

Бакстон отметил, что Квят пребывал в тени, в то время как Пьер Гасли и Александер Албон спорили за место в «Ред Булл». Однако россиянин никогда не выступал настолько стабильно и хорошо, уверен журналист. По его мнению, сейчас Квят даже сильнее, чем когда опередил Даниэля Риккьярдо в чемпионате.

Напомним, Квят начнет новый сезон в составе команды «Альфа Таури», которая в прошлом году называлась «Торо Россо». Его напарником будет Пьер Гасли.