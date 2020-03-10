Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов отреагировал на слова главы СБР Владимира Драчева в адрес бронзового призера Олимпийских игр Евгения Гараничева. Ранее Драчев заявил, что время Гараничева, возможно, уже проходит.

«Я не согласен в этом вопросе с Драчёвым. Гараничев опытный спортсмен и сам решит, когда ему заканчивать. Он много лет выступает на самом высоком уровне, и его рано списывать со счетов», — заявил Барнашов, слова которого приводят «Известия».

Специалист уверен, что Гараничев способен отобраться в команду на следующий сезон, так как в сборной нет сильных юниоров, помимо Карима Халили.

Напомним, Гараничев является обладателем бронзовой награды Олимпийских игр-2014 в Сочи в индивидуальной гонке.