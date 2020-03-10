21-й тур российской премьер-лиги был богат на интересные события. Nevasport рассказывает, что же такого произошло.

Дебют тура — «Динамо» — «Тамбов» 1:0

Бело-голубые с трудом переиграли набравшийся смелости «Тамбов», а помог им в этом Николай Комличенко, который наконец забил первый мяч в РПЛ. И то, как он это сделал, вселяет надежды, что нападающий не потеряется после перехода из слабой чешской лиги, о чем многие говорили. По сути Комличенко оформил дубль — первый его гол на 17-й минуте был отменен, и там он также был на высоте, подкараулив мяч и отправив его точно в угол. Был ли офсайд — еще вопрос. Второй гол Комличенко забил через 20 минут, вколотив мяч слету с острого угла после подачи Рауша с фланга. Такой гол стоит многих нереализованных моментов.

Провал тура — «Рубин» — «Крылья Советов» 0:1

Самая комичная команда чемпионата теряет очки второй тур подряд, не забивая при этом ни мяча. Слуцкий не мог адаптироваться к Европе, а теперь вернулся и все никак не может обратно приспособиться к реалиям нашей лиги. Зато в «Рубине» весело.

Клоунада тура — «Сочи» — «Урал» 2:0

Матч у сочинцев вышел достойный, они победили впервые с сентября и наконец могут задуматься о том, чтобы выйти из зоны вылета. Но после игры главный форвард команды Антон Заболотный (Кокорин все же в аренде) вышел в микст-зону, не увидел там журналистов и начал паясничать — делать вид, что журналистов в миксте полно. Заболотный в игре с «Уралом» отдал передачу — видимо, решил, что представители СМИ должны были это увидеть по ТВ и ринуться на «Фишт», узнавать о его впечатлениях.

Судья тура — «Локомотив» — «Ахмат» 1:0

Судья Кирилл Левников слишком сильно повлиял на исход матча в Черкизово. Незасчитанный гол, не назначенный пенальти — было сильное ощущение, что арбитр нервничает. Да и красную карточку Соломону Кверквелии за игру рукой показывать не стоило — мяч пусть и попал в руку, но после рикошета от ноги, а это уже не фол последней надежды.

Триллер тура — «Ростов» — ЦСКА 3:2

Один из самых крутых матчей сезона получился на «Ростов Арене». Уже в самом начале травму получил Чистяков, через семь минут красную карточку за фол в штрафной вручили Ильзату Ахметову, а Роман Еременко не реализовал пенальти. В итоге финн сумел отличиться, как и другой бывший игрок армейцев, Павел Мамаев, который забил в первом же матче после колонии. «Ростов» победил ЦСКА, который на 50-й минуте встречи вовсе остался вдевятером — красную получил еще и Вадим Карпов.

Цитата тура — «Зенит» — «Уфа» 0:0

Петербуржцы выдали очередной скучный и никому не интересный матч. Встретились две команды с самой неинтересной игрой в РПЛ, и это превратилось в тягомотину, но всех спас Вадим Евсеев, который после игры выдал фразу похлеще Далай Ламы. Отвечая на вопрос об игре своей команды, специалист заявил: «Хорошо играть — это не значит, что очень хорошо». И осознав, что родил новую цитату, добавил: «Видите, еще одну фразу вам дал, будете думать долго». Уже второй день думаем, Вадим Валентинович.