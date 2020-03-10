Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прибыла в Калифорнию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Калифорния прекрасно выглядит в облачную погоду», — написала фигуристка. В комментариях она подчеркнула, что прибыла в США не для отдыха.

Скорее всего, россиянка прибыла в Калифорнию для работы над новой произвольной программой, хореографом которой будет Ше-Линн Бурн. Ранее фигуристка огласила музыку, под которую планирует выступать в следующем сезоне: Alegría (Cirque du Soleil).

Для короткой программы она выбрала композицию «Маскарад» Арама Хачатуряна. Хореографом программы стал канадец Джеффри Баттл.