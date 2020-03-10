В США раскрыта масштабная допинговая схема в конном спорте. В участии обвиняются 27 человек, включая тренеров и ветеринаров.

Как сообщает New York Times, обвинения предъявлены известному тренеру Джейсону Сервису, который работает со знаменитым скакуном Максимум Секьюрити.

Выяснилось, что тренер покрывал схему по введению допинга лошадям в период с 2018 по 2020 год. За это время команда приняла участие более чем в тысяче стартов.

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, на которой прокурор Джеффри Берман заявил, что это самое масштабное в истории министерства юстиции преследование за допинг у скаковых лошадей. Он подчеркнул, что расследование еще не завершено.

«Обвиняемые действовали не из любви к спорту и точно не во благо лошадей, а только ради денег», — сказал Берман.