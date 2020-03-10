Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пропустил матч с «Уфой» из-за травмы, которую получил на одной из тренировок.

Об этом сообщает «Спорт день за днем». Игрок не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата России, который состоялся в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0.

Ещё в августе главный тренер «Зенита» Сергей Семак отмечал, что травматизм не позволяет Шатову раскрыть свой потенциал. По мнению специалиста, у игрока есть талант и понимание игры, однако он часто получает повреждения.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 47 очков после 21 тура. После возобновления турнира петербуржцы сыграли два матча вничью.