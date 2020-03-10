Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал вспышку коронавируса в Италии. В сентябре футболист перешел в «Сампдорию» на правах аренды, а в феврале 2020 года вернулся в российский клуб.

По словам Ригони, он покидал Геную, когда разговоры о коронавирусе в Китае только начинались. Спустя пару недель появилась информация о случаях заражения в Италии, отметил полузащитник.

«Конечно, у меня было чувство облегчения за себя. Но с другой стороны, очень жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением непонятной опасности, которая подстерегает тебя за каждым углом», — заявил Ригони, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, премьер Италии Джузеппе Конти объявил, что проведение всех спортивных мероприятий на территории страны временно приостановлено.