В Молдавии будет введен запрет на проведение любых массовых мероприятий, включая спортивные.

Об этом сообщает журналист Василий Конов со ссылкой на министра здравоохранения Молдавии. 31 марта в Кишиневе должен был состояться товарищеский матч между футбольными сборными Молдавии и России.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса отменяются соревнования во множестве стран. Так, в Италии введен временный запрет на проведение любых соревнований. В Индиан-Уэллсе отменены теннисные турниры: выставочный, мужской категории АТР Tour Mastes 1000 и женский категории WTA Premier Mandatory.

Также сегодня сообщалось об отмене гонки «Лыжня дружбы», которая традиционно проходит на территории России, Норвегии и Финляндии.