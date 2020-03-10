Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в североамериканском туре ледового шоу Stars on Iсe.

Двенадцать показов шоу состоятся в Канаде, два — в США. Мероприятие будет проходить в Оттаве, Торонто, Калгари, Ванкувере, Галифаксе, Лавале, Лондоне, Виннипеге, Келоуне, Эдмонтоне, Виктории, Анахайме и Сан-Хосе.

Помимо Медведевой, в шоу примут участие Кейтлин Осмонд, Нейтан Чен, Нам Нгуен, Патрик Чан, Курт Браунинг, Элвис Стойко, Меган Дюамель и Эрик Редфорд, Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, а также другие известные фигуристы.

Тур будет проходить в период с 24 апреля по 17 мая.

Ранее стало известно, что Медведева отправилась в Калифорнию. Предполагается, что она будет работать над новой произвольной программой с Ше-Линн Бурн.