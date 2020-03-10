Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова проведет тренировку для бренда Puma.

Занятие со спортсменкой состоится в среду, 11 марта, в Москве на территории Хлебзавода на Новодмитровской.

Напомним, Загитова сотрудничает с Puma уже год — с прошлого февраля. На данный момент спортсменка не соревнуется: после финала Гран-при, который состоялся в декабре, она взяла паузу в карьере. Алина пропустила чемпионат России и не претендовала на путевку на главные старты.

Ранее спортсменка сообщала, что не собирается завершать карьеру и хочет вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.