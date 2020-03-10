Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер вспомнил эпизод с участием Александра Большунова в спринтерской гонке в рамках многодневки «Ски Тур». Тогда спортсмены столкнулись друг с другом, из-за чего россиянин потерял шансы на борьбу за победу.

Крюгер отметил, что инцидент разозлил многих болельщиков. Норвежец заверил, что не специально помешал россиянину на лыжне.

«В любом случае, у меня нет врагов среди лыжников из России. Мы жестко конкурируем, но между нами нет крови. Хотелось бы оставить в прошлом этот инцидент», — заявил Крюгер, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, на данный момент Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, его отрыв от ближайшего преследователя составляет 495 очков.