Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин оценил прогресс россиянина Александра Большунова в нынешнем сезоне.

По мнению Вылегжанина, в прошлом году Большунов действовал проще.

«Сейчас он стал очень сильно в себе уверенным. И еще заметно прибавил в коньковом стиле, в разделках, что очень важно, потому что таких гонок в программе Кубка мира много», — заявил Вылегжанин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен уверен, что Большунов уже не упустит победу в общем зачете Кубка мира. Ему достаточно пробежать одну гонку в Северной Америке, чтобы увеличить свой отрыв до 500 очков, отметил Вылегжанин.

Напомним, на данный момент Большунов идет лидером генеральной классификации, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 495 очков.