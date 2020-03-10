В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома сыграет против «Оренбурга».

Встреча, которая пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча будет работать Сергей Иванов. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

В данный момент команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков после 20 матчей. Подопечные Константина Емельянова располагаются на 11-й позиции с 23 баллами после 20 игр.

Напомним, встреча была перенесена по инициативе южного клуба, так как у футболистов новичка РПЛ была обнаружена ротавирусная инфекция.

Встречу переносили дважды: сначала с 1 декабря 2019-го на 23 февраля 2020-го из-за болезни игроков, а затем с 23 февраля на 11 марта с целью сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов.