В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся два ответных матча. Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» примет мадридский «Атлетико», а дортмундская «Боруссия» на арене «Парк-де Пренс» сыграет против французского «Пари Сен Жермен».

Обе встречи стартуют в 23:00 по московскому времени.

Матч в Ливерпуле будет показан по телеканалу «Матч ТВ». Главный арбитр встречи «Ливерпуль» — «Атлетико» — Данни Маккели из Нидерландов, игру «Боруссии» и «ПСЖ» обслужит британец Энтони Тейлор.

Матч в Париже будет проходить без зрителей из-за коронавируса.

В первых матчах «Атлетико» дома победил «Ливерпуль» со счетом 1:0, а «Боруссия» на своем поле обыграла «ПСЖ» со счетом 2:1.

Напомним, в групповом этапе «Ливерпуль» занял первое место, обойдя «Наполи», «Зальцбург» и «Генк». «Атлетико» стало вторым, уступив первую строчку «Ювентусу» и обойдя «Байер» с «Локомотивом».

«Боруссия» вышла из группы со второго места, пропустив вперед «Боруссию» и обогнав «Интер» с пражской «Славией», «ПСЖ» стал первым, опередив «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».