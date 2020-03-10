Коронавирус очень сильно влияет на весь мир, и спорта это тоже касается. Спортсмены по-разному воспринимают глобальную проблему — кто-то шутит, кто-то переживает, кто-то просто не воспринимает всерьез.

Одним из первых футболистов, высказавшихся о коронавирусе, стал бывший нападающий «Зенита» Халк, который последние четыре года живет в Китае. Бразилец заявил, что в стране сделают все для того, чтобы покончить с этим вирусом. Он отметил, что футболисты полностью доверяют врачам и всем вовлеченным в битву с этой опасностью.

Не сильно переживает о последствиях другой экс-зенитовец Владимир Быстров. По его мнению, если у человека сильный иммунитет, то нет никаких шансов заразиться.

«Температура 37-37,3 — это не температура. Да мы из одной бутылки со всеми пьем постоянно, что тут такого?» — добавил Быстров.

Такие же настроения у еще одного россиянина Дмитрия Тарасова, который сначала отметился расисткой шуткой о своем барбере-азиате, а затем после прилета из Италии, где ему делали операцию, заявил, что не нужно «верить левым слухам». Тарасов считает, что в России просто любят паниковать и драматизировать.

Дмитрий Тарасов в маске после взвращения из Италии. Фото: инстаграм спортсмена

Несмотря на то, что из-за коронавируса перенесли и отменили уже очень много спортивных мероприятий, глава UFC Дана Уайт рассказал, что он этого делать не собирается. «Ни в коем случае не отменяем турнир и делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье бойцов в безопасности», — сказал Уайт. Президент промоушена говорит правду: UFC уже перевез чемпионку в минимальном весе Вэйли Джанг из Таиланда в США, создав ей все условия для подготовки к бою с Йоанной Йенджейчик.

Спокоен и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который прямо во время вспышки коронавируса отправился в Амстердам.

«Мне сложно сказать. Нас во всяком случае об этом не информируют и никаких предписаний нет. Мы к этому относимся спокойно», — отметил наставник россиян.

Поиронизировать над ситуацией позволила себе норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Девушка заболела и не смогла выступить на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. На вопрос, не коронавирус ли это, она ответила: «Хе-хе, нет. Надеюсь, что нет». Возможно, Рейселанд, и правда нервничает, но похоже на не самое серьезное отношение к проблеме.

Зато очень серьезен Евгений Малкин. Хоккеист подчеркнул, что коронавирус — это глобальная проблема, которая решается на государственном уровне.

«Это совсем не смешно. Ну, а что тут сделаешь? Стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей», — добавил игрок и выразил надежду, что иммунитет его не подведет.

Переживает за свое здоровье и лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, который отказался от бесед с журналистами на этапе Кубка мира в Нове Место, поскольку опасается заражения. По мнению биатлониста, в такой ситуации лучше страховать себя по максимуму.

«Сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не стоит рисковать, даже если вероятность заболеть одна десятая процента», — считает Логинов.

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони, который вернулся в команду из Италии этой зимой, признался, что испытал чувство облегчения за самого себя.

«Но с другой стороны, очень жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением непонятной опасности, подстерегающей за каждым углом», — добавил аргентинец.

Наиболее жестко выступил бывший игрок сине-бело-голубых, итальянец Клаудио Маркизио, который раскритиковал не соблюдающих карантин.

Фото: инстаграм Клаудио Маркизио

«К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» — написал Маркизио в своем Instagram.