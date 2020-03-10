Коронавирус очень сильно влияет на весь мир, и спорта это тоже касается. Спортсмены по-разному воспринимают глобальную проблему — кто-то шутит, кто-то переживает, кто-то просто не воспринимает всерьез.

Одним из первых футболистов, высказавшихся о коронавирусе, стал бывший нападающий «Зенита» Халк, который последние четыре года живет в Китае. Бразилец заявил, что в стране сделают все для того, чтобы покончить с этим вирусом. Он отметил, что футболисты полностью доверяют врачам и всем вовлеченным в битву с этой опасностью.

Не сильно переживает о последствиях другой экс-зенитовец Владимир Быстров. По его мнению, если у человека сильный иммунитет, то нет никаких шансов заразиться.

«Температура 37-37,3 — это не температура. Да мы из одной бутылки со всеми пьем постоянно, что тут такого?» — добавил Быстров.

Такие же настроения у еще одного россиянина Дмитрия Тарасова, который сначала отметился расисткой шуткой о своем барбере-азиате, а затем после прилета из Италии, где ему делали операцию, заявил, что не нужно «верить левым слухам». Тарасов считает, что в России просто любят паниковать и драматизировать.

Несмотря на то, что из-за коронавируса перенесли и отменили уже очень много спортивных мероприятий, глава UFC Дана Уайт рассказал, что он этого делать не собирается. «Ни в коем случае не отменяем турнир и делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье бойцов в безопасности», — сказал Уайт. Президент промоушена говорит правду: UFC уже перевез чемпионку в минимальном весе Вэйли Джанг из Таиланда в США, создав ей все условия для подготовки к бою с Йоанной Йенджейчик.

Спокоен и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который прямо во время вспышки коронавируса отправился в Амстердам.

«Мне сложно сказать. Нас во всяком случае об этом не информируют и никаких предписаний нет. Мы к этому относимся спокойно», — отметил наставник россиян.

Поиронизировать над ситуацией позволила себе норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Девушка заболела и не смогла выступить на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. На вопрос, не коронавирус ли это, она ответила: «Хе-хе, нет. Надеюсь, что нет». Возможно, Рейселанд, и правда нервничает, но похоже на не самое серьезное отношение к проблеме.

Зато очень серьезен Евгений Малкин. Хоккеист подчеркнул, что коронавирус — это глобальная проблема, которая решается на государственном уровне.

«Это совсем не смешно. Ну, а что тут сделаешь? Стараюсь меньше бывать в массовом скоплении людей», — добавил игрок и выразил надежду, что иммунитет его не подведет.

Переживает за свое здоровье и лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, который отказался от бесед с журналистами на этапе Кубка мира в Нове Место, поскольку опасается заражения. По мнению биатлониста, в такой ситуации лучше страховать себя по максимуму.

«Сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не стоит рисковать, даже если вероятность заболеть одна десятая процента», — считает Логинов.

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони, который вернулся в команду из Италии этой зимой, признался, что испытал чувство облегчения за самого себя.

«Но с другой стороны, очень жаль людей, которые вынуждены жить с ощущением непонятной опасности, подстерегающей за каждым углом», — добавил аргентинец.

Наиболее жестко выступил бывший игрок сине-бело-голубых, итальянец Клаудио Маркизио, который раскритиковал не соблюдающих карантин.

«К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» — написал Маркизио в своем Instagram.