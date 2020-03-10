В Канаде и США состоится лыжный спринтерский тур в рамках Кубка мира. 14 и 15 марта гонки будут проходить в Квебеке, в ночь с 17 на 18 марта по московскому времени — в Миннеаполисе.

Первый спринт спортсмены пробегут классическим стилем, второй и третий — свободным. Ранее стало известно, что участие в туре примет лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Тереза Йохауг не выступит в Квебеке и Миннеаполисе, она примет участие в финале Кубка мира в Кэнморе.

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет российский лыжник Александр Большунов. За пять гонок до окончания сезона его отрыв от Клэбо составляет 495 баллов. У женщин лидирует Йохауг, второе место занимает Хейди Венг, третье — россиянка Наталья Непряева.