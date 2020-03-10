Форвард «Зенита» Александр Кокорин в интервью блогеру Евгению Савину рассказал, что не хочет возвращаться в клуб после своей аренды в «Сочи».

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — признался Кокорин.

Напомним, Кокорин находится в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Срок арендного соглашения с футболистом рассчитан до лета. Тогда же истекает контракт Кокорина с петербургским клубом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что Александр нужен ему, однако руководство решило иначе. Кроме того футболист подчеркнул, что не просил у «Зенита» 4 миллиона евро, о которых говорит клуб. По словам Кокорина, он ничего не выпрашивал, был готов играть до мая и помогать команде бороться за чемпионство.