Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет обслуживать матч между «Севильей» и «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра будет проходить в четверг, 12 марта, в Испании.

Как сообщает журналист Василий Конов, Карасев и его помощники будут вынуждены уйти на двухнедельный карантин после возвращения в Москву. Таким образом, они не смогут работать на российских соревнованиях — матчах Тинькофф РПЛ, ФНЛ и Кубка России.

Игра будет проходить на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Данная встреча станет первой, ответная состоится 19 марта в Риме (Италия) на стадионе «Олимпико».

Напомним, согласно распоряжению по Москве, жители столицы должны пройти 14-дневный карантин после возвращения из ряда стран, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.