Nevasport приглашает всех любителей спорта принять участие в спортивном квизе. Если вы считаете себя знатоком футбола, хоккея, фигурного катания или других видов спорта, собирайте команду, регистрируйтесь и приходите выигрывать ценные призы и подарки.

Игра состоится в Санкт-Петербурге 13 февраля, начало — в 19:00. Место проведения: SENSATIONS BAR на Итальянской, 12Е. Именно там пройдет интеллектуально-спортивная викторина, где от вашей команды потребуется проявление знаний, интуиции и логики.

Мы обещаем вопросы о спорте во всех его проявлениях. Отдельный раунд будет посвящен спорту в Северной столице. Так что если вы отличите Милана Вьештицу от Мартина Горака, знаете, кто такие Петр Чаянек и Барри Смит — ваши шансы автоматически повышаются.

Во время игры у вас будет возможность вкусно поесть и насладиться напитками.

Участие одного человека в квизе стоит 500 рублей.

Строго 18+

Регистрируй свою команду на спортивный квиз по ссылке