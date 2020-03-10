Трёхкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин объяснил, почему норвежец Йоханнес Клэбо проигрывает россиянину Александру Большунову в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира.

Вылегжанин объяснил, что Клэбо хорош только в спринтерских гонках, но не побеждает на дистанции.

«А Кубки мира всегда выигрывали дистанционщики, которые при этом хороши в спринте. Саша спринт, может, не выигрывает, но стабильно бежит в финале. А этого более чем достаточно», — заявил Вылегжанин, слова которого приводит «Спорт-Эеспресс».

Он сравнил Клэбо с Петтером Нортугом, который уже завершил карьеру. По мнению Вылегжанина, Нортуг выглядел значительно лучше в плане дистанционной скорости и мог отыгрывать большие отставания в масс-стартах.

«У Клэбо такого нет, он может только спринтовать», — сказал россиянин.