Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу поступка главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после игры в 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком».

В своем ютуб-блоге Уткин рассказал, что может означать отказ Гончаренко от рукопожатия с тренером соперника — Доменико Тедеско.

«Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека», — сказал Уткин, отметив, что в деревне, как и в городе нет ничего плохого и для всего есть свое место и время. По мнению Уткина, Гончаренко не умеет переносить стресс и тот преобразуется в негативную реакцию.

Как считает Уткин, такое поведение говорит о пределе возможностей человека. «На более высоком уровне, где эмоций будет ещё больше, а ответственность – ещё выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина», — сказал блогер.

Напомним, ЦСКА уступил «Спартаку» в 1/4 финала Кубка России со счетом 2:3.