Несколько футбольных федераций стран Европы попросили УЕФА рассмотреть вопрос с переносом чемпионата Европы по футболу 2020 года на следующий год.

Информацию об этом сообщает итальянское издание Tuttosport. Согласно данным СМИ, сразу несколько футбольных федераций разных стран обратились в УЕФА и попросили перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021 года.

Причина — вспышка коронавируса в Европе, из-за которой на континенте отменяют большое количество спортивных соревнований и массовых мероприятий. Футбольные матчи в некоторых странах проходят без зрителей.

Напомним, Евро-2020 запланировано на лето 2020 года, турнир пройдет в 12 разных городах Европы, в числе которых значится и Санкт-Петербург. Северная столица должна принять три матча группового этапа турнира и один четвертьфинальный матч. Полуфиналы и финал турнира пройдут в Лондоне на «Уэмбли».