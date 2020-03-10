Российский нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своем знакомстве с новым одноклубником, французским футболистом Адилем Рами.

В интервью ютуб-каналу «КраСава» Кокорин рассказал, что когда узнал новость о том, что в «Сочи» придет чемпион мира, то не знал фамилию. «Сказали, что два футболиста хороших. В «Марселе» в свое время были. И мы хотим их забрать, говорят», — сказал футболист.

Кокорин также отметил, что уже раньше знакомился с Рами, когда был во Франции, однако не знает, помнит ли его или нет. Тогда Рами был в сопровождении своей бывшей девушки Памелы Андерсон.

«Встречались. Памела шикарно выглядела. Суперподтянутая была. На удивление – все зашли (прим. редактора — в интернет), посмотрели, сколько ей лет – ей было 50″, — сказал Кокорин.

Напомним, Александр Кокорин и Адиль Рами перебрались в «Сочи» в зимнее трансферное окно.