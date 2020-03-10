Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства РУСАДА Маргарита Пахноцкая попала на двухнедельный карантин в связи с введенным «режимом повышенной готовности» в Москве в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом агентству ТАСС сообщила сама Пахноцкая. Она рассказала, что в субботу, 7 марта, вернулась в Москву из Франции, где посетила ряд антидопинговых мероприятий в Совете Европы. Пахноцкая отметила, что каждый гражданин России должен ответственно подойти к этому вопросу, поэтому она приняла решение о самоизоляции несмотря на хорошее самочувствие.

«Призываю всех россиян, находившихся в последние дни в странах со сложной эпидемиологической обстановкой, не подвергать опасности заражения коронавирусом своих соотечественников», — сказала Пахноцкая, отметив, что она продолжает работать, однако из дома.

Напомним, по всей Европе в связи со вспышкой коронавируса отменяются и проводятся без зрителей спортивные состязания.