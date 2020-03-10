Ведущий канала «КраСава» Евгений Савин рассказал, как получилось, что в СМИ попали слова Александра Кокорина, которых нет в новом выпуске на видео.

По словам Савина, в штате «КраСавы» два новых редактора. Блогер отметил, что эти редакторы работали по ролику с Генрихом Мхитаряном и тоже дали неточную информацию, но тогда они согласовали пресс-релиз, а сейчас этого не сделали и дали то, чего нет в ролике. Савин подчеркнул, что он попросил продюсера «КраСавы» написать в СМИ и объяснить, что так случилось, что допущена ошибка.

Савин добавил, что никакого давления на него нет, а если бы он боялся давления, то согласовывал бы ролик с «Сочи» или «Зенитом».

«Но я не могу отвечать за людей, которые не согласовывают пресс-релиз и дают то, что им там привиделось. Они могли написать: «Не буду срать в одном поле с Миллером», например. Этого же нет в видео, Кокорин этого не говорил», — сказал Савин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Блогер также добавил что люди, допустившие оплошность, больше с ним не работают.

Ранее в СМИ появились фрагменты из видеоинтервью, которые редакция YouTube-канала «КраСава» предоставила до публикации видеоролика. В текстовой верси были приведены слова Кокорина о том, что в данный момент желания возвращаться при этом руководстве у него вообще нет.

«Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — гласил текстовый фрагмент. Эти слова не вошли в видеоверсию.

Кокорин позже эти слова опроверг в своем Instagram.