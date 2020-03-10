Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, рассматривался ли вопрос снятия российских фигуристов с чемпионата мира в Канаде в связи с коронавирусом.

«Вопрос о неучастии российских спортсменов в чемпионате мира пока не обсуждался», — сказал Горшков. Также президент ФФККР отметил, что федерация отслеживает информацию от оргкомитета чемпионата и Международного союза конькобежцев, готовая оперативно реагировать на все решения.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса отменяются и переносятся многие спортивные соревнования, например, футбольные матчи в Европе проводятся без зрителей.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Монреале уже на следующей неделе. Турнир пройдет с 16 по 22 марта.