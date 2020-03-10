Чешский этап Евротура будет проведен без зрителей из-за коронавируса

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что организация собирается провести последний этап Евротура без зрителей из-за коронавируса.

По словам Урбана, информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Он отметил, что игры могут проводиться, но без зрителей.

«Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — сказал Урбан, слова которого приводит ТАСС.