Чешский этап Евротура будет проведен без зрителей из-за коронавируса

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан заявил, что организация собирается провести последний этап Евротура без зрителей из-за коронавируса.
По словам Урбана, информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Он отметил, что игры могут проводиться, но без зрителей.
«Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — сказал Урбан, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, вспышка коронавируса возникла в конце 2019 года в Китае. На данный момент известно о 4 тысячах погибших по всему миру.
Ранее чемпионат мира по хоккею среди женщин 2020 года в Канаде было решено отменить из-за распространения по мира китайского коронавируса.
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