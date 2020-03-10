Российский фигурист-одиночник Андрей Лазукин рассказал о своем восстановлении от травмы, мучившей спортсмена на протяжении всего сезона.

По словам Лазукина, сроки операции на колене еще пока неизвестны.

«Через неделю, наверное, повторно лягу в больницу в Москве. И там уже определятся со сроками, и нужна ли она вообще», — рассказал фигурист, слова которого приводит портал «Спорт день за днем».

Лазукин отметил, что операция предстоит не такая серьезная, фигуристу могут сделать артроскопию, поэтому его восстановление не займет много времени. Операция, если таковая понадобится, будет проведена в России.

Напомним, в этом сезоне Андрей Лазукин выступил на двух этапах Гран-при, а также на чемпионате России. Тренер фигуриста Алексей Мишин отмечал, что фигуристу диагностировали разрыв связок.