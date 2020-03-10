Дортмундская «Боруссия» и гельзенкирхенский «Шальке» сыграют между собой матч 26 тура чемпионата Германии по футболу без зрителей.

Такое решение приняли власти Дортмунда в связи с угрозой распространения коронавируса в Европе.

Отметим, игра запланирована на субботу, 14 марта, начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени. Матчи между «Боруссией» и «Шальке» — исторически принципиальные, в Германии они носят название «рурское дерби», поскольку Дортмунд и Гельзенкирхен расположены в Рурском регионе.

На неделе дортмундская «Боруссия» проведет еще один матч без зрителей. Завтра, 11 марта, дортмундцы сыграют при пустых трибунах в Париже против «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» провел полную дезинфекцию стадиона, однако полиция Парижа приняла решение закрыть матч.