Российская лыжница Юлия Белорукова приняла участие в съемках фильма «Белый снег» о трехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам и президенте ФЛГР Елене Вяльбе.

Фото Белоруковой вместе с актрисой, исполняющей роль Вяльбе, Ольгой Лерман появилось в официальном «Инстаграме» фильма. Белоруковой предстоит дублировать Лерман в лыжных сценах. Елена Вяльбе выступала с предложением взять в качестве дублера себя Юлию Белорукову.

Сейчас съемки проходят в Кировске, сегодня, 10 марта, съемочная группа приступила к лыжным сценам.

Напомним, Юлия Белорукова пропустила сезон-2019/20 из-за рождения ребенка. Спортсменка весной 2019 года вышла замуж за коллегу по сборной России Никиту Ступака, а в январе 2020 года родила первенца.