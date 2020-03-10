Испанский футбольный тренер, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проведении матчей без зрителей в ряде европейских национальных чемпионатов из-за коронавируса.

Слова с пресс-конференции Гвардиолы приводит HaytersTV. По мнению Гвардиолы, в Англии, как и в Испании и Италии также начнут проводить футбольные матчи без зрителей, поскольку посещаемость игр также высока.

«Проблема в следующем: нам следует спросить у себя, есть ли смысл играть в футбол без зрителей. Причина, по которой мы делаем нашу работу – это люди», — сказал Гвардиола, добавив, что если фанаты не могут прийти на стадион, то в самих матчах нет смысла.

Гвардиола отметил, что не хотел бы играть без зрителей ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса без зрителей пройдут 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов, а также несколько туров ведущих европейских чемпионатов.