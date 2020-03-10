Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, почему Россия не отказывается от поездки на чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт День за днем».

«Есть ли какая-та крайняя дата, после которой чемпионат мира уже не будет отменен? Такой даты нет. Никто ничего не знает. Мы ждем», — сказал Горшков, отметив, что пока у федерации нет опасения за фигуристов.

«Если чемпионат мира состоится, а наши спортсмены не будут в нем участвовать, то мы потеряем все квоты», — отметил глава ФФККР, добавив, что на следующий сезон Россия сможет заявить лишь по одному спортсмену в каждой из категорий.

Напомним, многие спортивные соревнования по всему миру проводят без зрителей или отменяют из-за угрозы распространения коронавируса.