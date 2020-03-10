Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, какие элементы «ультра-си» она собирается учить после окончания сезона.

В интервью пресс-службе ФФККР Валиева рассказала, что в межсезонье будет заниматься постановкой программ, а также собирается учить новые элементы, новые четверные прыжки. Фигуристка призналась, что ей хотелось бы выучить четверной сальхов, а также тройной аксель.

Сейчас Камила Валиева имеет в своем арсенале четверной тулуп, первая удачная попытка исполнения четверного у спортсменки случилась весной 2019 года. В этом сезоне Валиева неоднократно вставляла четверной тулуп в свои программы, в том числе, в каскаде с двойным тулупом.

В сезоне-2019/20 Камила Валиева выиграла финал Гран-при среди юниоров, первенство России, а также чемпионат мира среди юниоров.