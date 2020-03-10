Сборные Германии и Италии по футболу проведут товарищеский матч при пустых трибунах из-за коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте немецкого футбольного союза.

Игра запланирована на 31 марта, начало встречи назначено на 21:45 по московскому времени. Матч пройдет в Нюрнберге на арене «Макс Морлок Штадион».

Причина закрытия игры для болельщиков — угроза распространения коронавируса. В Германии зарегистрировано уже более тысячи случаев заражения коронавируса.

Ранее из-за коронавируса был на месяц приостановлен розыгрыш чемпионата Италии по футболу. В Италии и Франции следующие туры национальных футбольных чемпионатов пройдут без зрителей, такое же решение было принято и в нескольких немецких городах. Также при пустых трибунах пройдут четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов.