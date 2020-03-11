Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала об одном из своих недостатков — неуверенности в себе.

В своем «Инстаграме» Боброва оставила пост, в котором порассуждала о негативных комментариях в свой адрес. Фигуристка отметила, что в глубине души считает себя успешным человеком, чего должно быть достаточно для внутреннего стержня.

«Страшная правда в том, что я не очень-то уверенная в себе девушка. Я зависима от чужого мнения. Только поймите правильно», — написала Боброва, добавив, что она выступает за конструктивную критику, однако не за негативные комментарии без объяснения. Чаще всего фигуристка справляется с этим, переваривает услышанное, однако сначала это всегда бьет по самому больному.

«У меня просто мания сделать людей счастливыми. Своим катанием, добрыми фотографиями и словами, своей улыбкой. И когда встречаю негатив, очень расстраиваюсь — «ну как же так? Я же так стараюсь! Я же не делала вам ничего плохого!», — написала Боброва, отметив, что перед глазами у нее вдохновляющие примеры подруг, которые очень сильные, четко фильтруют информацию и идут к своим целям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova) 10 Мар 2020 в 1:18 PDT

Напомним, в прошлом году Екатерина Боброва завершила спортивную карьеру.